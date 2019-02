POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Unfallverursacher fährt davon

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr in der Röntgenstraße begangen hat. Der Pkw-Lenker war beim Rückwärtsausparken in Höhe des Gebäudes Nr. 2 gegen einen Volvo geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern. Personen, die zur fraglichen Zeit den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Anzeichen einer Drogenbeeinflussung stellten Beamte des Polizeireviers bei einem 37-jährigen Autofahrer fest, den sie in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 00.30 Uhr auf der K 7728 bei Friedrichshafen anhielten und überprüften. Nach einem Drogentest, der positiv auf THC reagierte, veranlassten die Polizisten bei dem ausländischen Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, untersagten die Weiterfahrt und erhoben eine Sicherheitsleistung.

Friedrichshafen

Mit geöffneter Fahrzeugtür losgefahren

Als ein unbekannter Pkw-Lenker, der am Mittwochvormittag gegen 09.15 Uhr im Bereich der Einfahrt zu einem Firmengelände in der Gutenbergstraße mit geöffneter Heckklappe und rechter Hintertür stand, wegen eines anliefernden Transporters wegfahren musste, vergaß er vorher die Autotür zu schließen. Er streifte deshalb ein geparktes Fahrzeug und richtete dabei einen Fremdschaden von rund 800 Euro an. Ohne sich um diesen zu kümmern, fuhr der Unbekannte, der vermutlich vor dem Unfall das Gelände der angrenzenden Waschanlage verlassen hatte, weiter. Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Pkw geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, aufzunehmen.

Friedrichshafen

Ins Schleudern geraten

Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein 20-jähriger Autofahrer am späten Mittwochabend gegen 23.00 Uhr beim Abbiegen von der Riedleparkstraße in die Straße "Maybachplatz" ins Schleudern geraten und mit dem Heck seines VW Golf gegen ein Stahlgeländer geprallt, ehe er anschließend mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Tettnang

Gebäudefassade beschädigt

In der Zeit von Montagmittag bis Dienstagabend ist ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Einparken gegen die Fassade der "Sportarena" an der Langenargener Straße geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, entgegen.

Markdorf

Unterschiedliche Unfallversionen

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 14.00 Uhr im Schießstattweg ereignet hat und bei dem ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstanden ist. Wie der 69-jährige Lenker eines Traktors mit Anhänger schilderte, war er aus Richtung Bahnhofstraße kommend zum Obstgroßmarkt gefahren und hatte, da in der Einfahrt bereits andere Fahrzeuge standen, sein Gespann nach einer baustellenbedingten Engstelle am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ein 76-jähriger Pkw-Lenker, der mit seinem Audi A4 in die gleiche Richtung gefahren war, hatte beim Vorbeifahren den Anhänger gestreift. Während der Traktorfahrer versicherte, zum Unfallzeitpunkt gestanden zu sein, gab der 76-Jährige an, dass der 69-Jährige rückwärts gefahren und es deshalb zu dem Streifvorgang gekommen sei. Zur Klärung des genauen Unfallherganges werden etwaige Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, in Verbindung zu setzen.

Meersburg

Unverbesserlicher Rollerfahrer

Obwohl ein 34-jähriger Motorrollerfahrer erst in der Nacht zum Mittwoch Beamten des Polizeireviers Überlingen in erheblich alkoholisiertem Zustand aufgefallen und deswegen kontrolliert worden war, wurde dieser nur neun Stunden später, immer noch deutlich unter Alkoholeinfluss stehend, von Polizisten erneut beim Fahren mit seinem Roller angetroffen. Die Beamten veranlassten noch einmal eine Blutentnahme im Krankenhaus und beschlagnahmten den Motorroller.

Uhldingen-Mühlhofen

Abgefahrene Reifen

Zwei abgefahrene Reifen, bei einem schaute bereits das Gewebe heraus, stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am späten Mittwochabend gegen 22.40 Uhr am Pkw eines 20-Jährigen fest, den sie in der Aachstraße kontrollierten. Kurz zuvor war der junge Mann mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen in Unteruhldingen aufgefallen. Die Polizisten zeigten den 20-Jährigen an, der die Verstöße einräumte.

Überlingen

Zusammenstoß beim Einbiegen

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 11.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr in der Oberen St.-Leonhard-Straße. Die 53-jährige Lenkerin eines Pkw war von der Frohsinnstraße kommend in die Obere St.-Leonhard-Straße eingebogen und war dabei auf der Straße, die unmittelbar danach in eine Rechtskurve übergeht, zu weit auf die Gegenfahrspur geraten. Sie kollidierte deshalb mit dem Mercedes-Benz eines entgegenkommenden 64-jährigen Autofahrers.

Überlingen

Teurer Auffahrunfall

Sachschaden von rund 13.000 Euro ist am Mittwochvormittag gegen 09.30 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der K 7786 entstanden. Die 19-jährige Lenkerin eines Pkw hatte die Kreisstraße von Aufkirch kommend in Richtung Krankenhaus befahren und zu spät bemerkt, dass zwei Vorausfahrende wegen eines Autofahrers, der nach links auf einen Feldweg abbog, anhalten mussten. Die junge Frau prallte deshalb mit ihrem Pkw auf den Daimler-Benz eines 61-jährigen Mannes, dessen Fahrzeug durch den Aufprall noch auf den Peugeot 308 einer davor stehenden 51-jährigen Autofahrerin geschoben wurde. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Überlingen

Auto gestreift

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagabend zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr den hinteren rechten Kotflügel eines auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Lippertsreuter Straße abgestellten Ford gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 500 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0.

Überlingen

Geschwindigkeitsüberwachung

Bei Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizei am Mittwoch auf der B 31 neu in Höhe Höllwangen, wo die zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h beträgt, mussten die Beamten zwischen 09.30 Uhr und 14.00 Uhr insgesamt 46 Kraftfahrzeuglenker beanstanden, darunter auch der Fahrer eines Reisebusses, der mit 83 km/h und ein Lkw-Lenker , der mit 76 km/h gemessen wurde. Ein Autofahrer überschritt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit gleich um 30 km/h.

Salem

Exhibitionist

Als Exhibitionist ist ein etwa 45-jähriger Mann am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr gegenüber einer 56-jährigen Frau beim Schlosssee in Mimmenhausen aufgetreten. Während die Frau am See saß, ging der Unbekannte zunächst mehrmals hin und her und suchte dabei auch die Umkleidekabinen und das Café auf. Kurze Zeit später stand der Mann etwa acht Meter von der 56-Jährigen entfernt mit geöffneter Hose und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Als die Frau den Unbekannten beschimpfte, verließ dieser durch den Ausgang beim Angelverein das Gelände. Von dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Etwa 45 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kurze, dunkelblonde Haare, trug Jeans mit einem schwarzen Gürtel, ein kurzärmeliges dunkelblaues T-Shirt sowie eine dunkelblaue Weste und ockerfarbene Schnürschuhe. Personen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/9804-0, in Verbindung zu setzen.

Salem

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von nahezu 5.000 Euro ist am Mittwochabend gegen 17.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Salem entstanden. Ein 21-jähriger BMW-Lenker war von der K 7765 aus Richtung Affenberg kommend in die L 200a eingebogen und hatte hierbei einen aus Richtung Überlingen kommenden 72-jährigen Autofahrer vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen. Nach der Kollision der beiden Fahrzeuge musste der nicht mehr fahrbereite VW Golf des 72-Jährigen von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

Heiligenberg

Von der Straße abgekommen

Alkohol war bei einem Verkehrsunfall im Spiel, der sich in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 23.40 Uhr bei Heiligenberg ereignet hat und bei dem ein Sachschaden von rund 4.000 Euro entstanden ist. Ein 42-jähriger Pkw-Lenker hatte die K 7755 befahren und war kurz nach Betenbrunn auf das rechte Bankett geraten, wo er mit seinem Auto zunächst mehrere Holz- und einen Leitposten überfuhr. Nachdem er anschließend einen etwa drei Meter hohen unbefestigten Abhang hinuntergefahren war, gelang es ihm, über einen teilweise aspaltierten landwirtschaftlichen Weg wieder auf die Kreisstraße zu gelangen. Da die von dem 42-Jährigen selbst verständigte Polizei bei der Überprüfung des Mannes Anzeichen von Alkoholeinwirkung - ein Atemalkoholtest ergab 0,6 Promille - feststellte, veranlasste sie im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, untersagte die Weiterfahrt und beschlagnahmte den Führerschein.

