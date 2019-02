Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Sigmaringen

Pkw mit Farbe besprüht - Zeugenaufruf

Sachschaden in Höhe von 2000 EUR entstand durch eine Farbschmiererei an einem Pkw, der am gestrigen Freitag zwischen 09.00 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Freibades in der Roystraße geparkt war. Ein Unbekannter sprühte eine Zahlenkombination auf die linke Fahrzeugseite. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Tel.: 07571 104-0, entgegen.

