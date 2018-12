POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

--

Bavendorf

Betrunkener Autofahrer

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein Autofahrer, den eine Streife Sonntagnacht, kurz nach Mitternacht an der Ecke Flurstraße / Kreuzstraße kontrollierte. Nachdem ein Zeuge über Notruf der Polizei die verkehrsunsichere Fahrweise eines Pkw-Lenkers auf der B 33 mitgeteilt hatte, konnten Beamte des Polizeireviers das Fahrzeug stehend in Bavendorf antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2,3 Promille. Der völlig uneinsichtige 59-jährige Autofahrer wurde zum Polizeirevier Ravensburg gebracht und musste sich dort einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen. Wegen Trunkenheit im Verkehr muss er sich nun verantworten.

Leutkirch

Diebstahl und Sachbeschädigung an Kfz

Einen Sachschaden von rund 800 Euro verursachte ein unbekannter Täter im Zeitraum von Freitag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 05.00 Uhr, an drei Fahrzeugen die im Campingweg standen. Die Karosserie aller drei Fahrzeuge wurde stark zerkratzt. Zwei Fahrzeugen wurden geöffnet und durchwühlt. Aus einem Pkw wurde ein Ladekabel, aus dem zweiten ein Rucksack entwendet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Unfall

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah eine 21-jährige Autofahrerin am Freitag gegen 18.30 Uhr in der Wangener Straße beim Öffnen der Autotür einen vorbeifahrenden 65-jährigen Radfahrer. Dieser verhakte sich mit dem Lenkergriff und seinem Pedal an der Autotür und kam zu Fall. Mit dem Rettungswagen wurde der leicht verletzte Radfahrer ins Krankenhaus gebracht.

Leutkirch

Verkehrsunfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 10.00 Uhr in der Sudetenstraße ereignet hat. Ein 26-jähriger Sprinter-Fahrer fuhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt hinaus und übersah hierbei einen auf der Hauptstraße fahrenden 73-jährigen BMW-Lenker. Bei der Kollision wurde zum Glück niemand verletzt.

Leutkirch

Mercedes-Stern abgebrochen

Ein unbekannter Täter brach im Zeitraum von Freitag, 22.15 Uhr, und Samstag, 08.15 Uhr, den an einem Mercedes angebrachten Stern ab und verursachte hierdurch Sachschaden. Der Pkw stand im Tatzeitraum in der Tiefgarage Salzstadel in der "Unteren Grabenstraße". Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, in Verbindung zu setzen.

L 319 / Leutkirch

Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 17.00 Uhr an der Einmündung L 319 / L 318 ereignet hat. Eine 45-jährige Ford-Fahrerin befuhr die L 319 von Herlazhofen kommend in Richtung Haselburg. An der Einmündung zur L 318 bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr befindliche 50-jährige Kia-Fahrerin angehalten hatte und fuhr auf den Pkw auf. Mit dem Rettungswagen wurde die 45-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, ihr Pkw musste abgeschleppt werden.

Altshausen

Trunkenheitsfahrt

Rund 1,2 Promille ergab der Atemalkoholtest eines 43-jährigen Autofahrers, der am Samstag gegen 23.00 Uhr in der Ebenweiler Straße von Beamten angehalten und kontrolliert wurde. Nach dem positiven Atemalkoholtest untersagten die Polizisten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich der Fahrer nun verantworten.

Weingarten

Betrunkene Autofahrerin Eine deutlich unter Alkoholeinfluss stehende 47-jährige Frau, die am Sonntag gegen 05.00 Uhr mit ihrem Auto auf das Gelände der Tankstelle in der Waldseer Straße fuhr, wurde von einem Zeugen beobachtet. Dieser informierte die Polizei. Die eintreffende Streifenwagenbesatzung führte einen Atemalkoholtest durch, der rund 1,8 Promille ergab. Aus diesem Grund wurde die 47-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und eine Weiterfahrt untersagt.

Bad Waldsee

Schlachtabfälle entsorgt

Bereits zum dritten Mal legte ein unbekannter Täter im Zeitraum von Mitte November bis vergangenen Sonntag Reste von Wildtieren am Wegesrand der K 8033 im Bereich der Viehversteigerungshalle / Golfplatz ab. Es handelte sich dabei um Schlachtabfälle von Rehen und in einem Fall um einen abgehäuteten Fuchs. Personen, die im fraglichen Bereich Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, in Verbindung zu setzen.

Aulendorf

Verkehrsunfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf der Mochenwanger Straße ereignet hat. Eine 58-jährige VW-Lenkerin übersah beim Wenden eine auf der Hauptstraße fahrende 48-jährige Mazda-Lenkerin und kollidierte mit dieser. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

A 96 / Wangen

Unfall auf regennasser Fahrbahn

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet eine 22-jährige Audi-Fahrerin am Sonntag gegen 22.30 Uhr auf der A 96 zwischen der Behelfsausfahrt Neuravensburg und der Anschlussstelle Wangen-West auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte mehrmals gegen die Leitplanke. Leicht verletzt wurde die Autofahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Da bei dem Unfall auch die Leitplanke beschädigt wurde, entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro.

Kratzer 07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell