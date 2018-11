POL-KN: Mitteilungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) -

--

Konstanz

Alkoholisierte Männer schlagen Security-Mitarbeiter

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Männer im Alter von 37 und 39 Jahren, die in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 01.00 Uhr in erheblich alkoholisiertem Zustand einen Security-Mitarbeiter verprügelten. Dieser hatte die beiden Tatverdächtigen nach dem Verlassen eines Lokals angesprochen und aufgefordert das Lago-Center zu verlassen, da diese verbotenerweise eine Zigarette im Gebäude rauchten. Die Männer schlugen daraufhin mit den Fäusten auf den Security-Mitarbeiter ein und traktierten ihn mit Fußtritten.

Konstanz

Am Steuer eingeschlafen

Einen leicht Verletzten und zwei total beschädigte Autos forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr in der Eichhornstraße. Der 20-jährige Lenker eines BMW war in Richtung Mainaustraße gefahren und hierbei eigenen Angaben zufolge eingenickt. Er prallte deshalb ungebremst auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford Fiesta, der dadurch einige Meter nach vorn gegen einen Grundstückszaun geschoben wurde. Der junge Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft behielt die Polizei den Führerschein des 22-Jährigen ein, der sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten muss.

Konstanz

Radfahrer flüchtet nach Unfall

Als eine 22-jährige Radfahrerin am Mittwochnachmittag gegen 13.50 Uhr die Fahrradbrücke in Richtung Schottenstraße befuhr und sich am Ende der Fahrradstraße bereits im Kreisverkehr befand, prallte ein unbekannter Radfahrer mit ihr zusammen. Dieser war vom Webersteig kommend in den Kreisverkehr eingefahren und hatte den Vorrang der 22-Jährigen missachtet. An deren Fahrrad wurde das Vorderrad derart verbogen, dass sie nicht mehr weiterfahren konnte. Trotz ihrer Rufe fuhr der Unbekannte einfach weiter. Dieser wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dünne Statur, graue Haare, trug eine Brille und eine rote Jacke. Personen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

EC-Karten gestohlen

Opfer einer Trickdiebin ist eine 78-jährige Frau am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Eisenbahnstraße geworden. Sie war dort von einer unbekannten jungen Frau angesprochen und um Wechselgeld gebeten worden. Als die Geschädigte dies verneinte, wurde die Täterin immer zudringlicher und lenkte die 78-Jährige derart ab, dass diese den Diebstahl zweier EC-Karten aus dem in der Hand gehaltenen Geldbeutel nicht bemerkte. Die Unbekannte soll etwa 20 Jahre alt, klein und zierlich sein. Sie hat einen dunklen Teint, schwarze Haare und trug schwarze Leggings sowie eine hellbraune Baskenmütze. Personen, denen die Frau aufgefallen ist oder die Hinweise zu ihrer Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Radolfzell / Gaienhofen

Auto gestreift

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochmorgen zwischen 06.50 Uhr und 07.20 Uhr begangen hat. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der Unbekannte einen Opel Insignia (Kombi), der im fraglichen Zeitraum auf dem Parkplatz der Sparkasse Gaienhofen und anschließend bei einem Backhaus am Sankt-Meinrads-Platz in Radolfzell abgestellt war, und fuhr danach einfach davon, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mindestens 1.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, entgegen.

Rielasingen-Worblingen

EC-Karte entwendet und Geld abgehoben

Nur wenige Minuten nachdem eine Unbekannte am Donnerstagnachmittag gegen 13.00 Uhr eine 72-jährige Frau beim Verlassen eines Einkaufmarkts in der Werner-von-Siemens-Straße angesprochen und um Wechselgeld gebeten hatte, wurde mit der EC-Karte, die der Geschädigten während des Gesprächs gestohlen wurde, zweimal bei einem Geldinstitut insgesamt 2.400 Euro abgehoben. Von der Trickdiebin ist lediglich bekannt, dass sie etwa 30 Jahre alt ist. Die Polizei geht davon aus, dass die unbekannte Täterin die 72-Jährige beim Bezahlen im Einkaufsmarkt beobachtet und dabei die PIN ausgespäht hat.

Singen

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von nahezu 8.000 Euro ist am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Singen entstanden. Die 71-jährige Lenkerin eines VW Golfhatte die Erzbergerstraße von der Widerholstraße kommend geradeaus überqueren wollen und hierbei eine 34-jährige Autofahrerin übersehen, die mit ihrem Ford Fiesta die Erzbergerstraße von der Anton-Bruckner-Straße kommend befuhr. Nach dem Zusammenstoß der beiden Autos klagte die jüngere Pkw-Lenkerin über Schmerzen im Halsbereich, weshalb sie vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Singen

Nach Unfall weitergefahren

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle hat sich ein 57-jähriger Autofahrer zu verantworten, der am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr von der Unteren Haselstraße kommend nach links in die Straße "Obere Beugen" eingebogen war und hierbei den Pkw einer 29-jährigen Frau touchierte, die gerade am Fahrbahnrand eingeparkt hatte. Wie der später ermittelte Fahrer angab, sei die Autofahrerin rückwärts gefahren, woraufhin er ebenfalls zurückgesetzt und gehupt habe. Einen Zusammenprall habe er jedoch nicht bemerkt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro.

Steißlingen

Autofahrer streift drei geparkte Pkw

Möglicherweise zu schnell war ein 38-jähriger Pkw-Lenker, der am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr die Industriestraße in Richtung Kreisverkehr befuhr. Als ihm in einer Kurve in Höhe eines Autohauses ein Transporter entgegenkam, wich er zu weit nach rechts aus und streifte deshalb gleich drei am Straßenrand geparkte Autos, an denen ein Gesamtsachschaden von rund 11.000 Euro entstand.

Engen

Fahrzeugbrand

Erheblicher Sachschaden ist heute Vormittag gegen 09.30 Uhr bei einem Pkw-Brand auf der A 81 entstanden. Die Lenkerin eines Daimler-Benz war in Richtung Singen gefahren, als sie zwischen der Autobahnausfahrt Engen und dem Autobahnkreuz Hegau plötzlich Rauch aus dem Motorraum quellen sah. Nachdem sie ihr Fahrzeug auf dem Standstreifen abgestellt hatte, geriet dieses in Vollbrand. Das Feuer, das vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstanden ist, konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Engen, die mit drei Fahrzeugen und 13 Kräften im Einsatz war, rasch gelöscht werden. Das ausgebrannte Auto wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Autobahn in Richtung Singen zunächst komplett, danach ein Fahrstreifen gesperrt werden.

Stockach

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 07.45 Uhr auf der B 31. Ein18-jähriger VW-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Stockach kommend in Richtung Ludwigshafen und wollte nach links in den P+R-Parkplatz Stockach Ost abbiegen. Er verstieß dabei gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit einem aus dem Parkplatz kommenden 21-jährigen Daimler-Chrysler-Lenker, der nach rechts Richtung Stockach auf die Bundesstraße einbog. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Stockach

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Donnerstag zwischen 08.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Berliner Straße zu einem Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi geprallt und anschließend weiter gefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, entgegen.

Stockach

Abkommen von der Fahrbahn

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 8.000 Euro ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 07.15 Uhr auf der A 98. Eine 45-jährige Dacia-Fahrerin befuhr die Autobahn von Überlingen kommend in Richtung Autobahnkreuz, als sie auf Höhe der Anschlussstelle Stockach-Ost nach eigenen Angaben einem Tier ausweichen musste. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab, beim Versuch gegenzulenken geriet sie ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Sauter, Tel. 07531/995-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell