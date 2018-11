POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 30.11.2018

Konstanz (ots) -

--

Mengen

Auto aus Baggersee geborgen

Angler, die am Donnerstagnachmittag gegen 14.00 Uhr auf dem Baggersee "Südsee II" bei Rulfingen mit einem Ruderboot unterwegs waren, bemerkten etwa 30 Meter vom Ufer entfernt in dem etwa dreieinhalb Meter tiefen Wasser ein Auto. Das Fahrzeug konnte in den Abendstunden von den Freiwilligen Feuerwehren Mengen und Sigmaringen aus dem See geborgen werden. Wie sich herausstellte, befand sich in dem Pkw, der auf einen seit Januar dieses Jahres vermissten Mann zugelassen ist, eine tote Person. Ob es sich bei dieser um den Vermissten handelt, muss durch eine von der Staatsanwaltschaft beantragten Obduktion geklärt werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gibt es keine Anzeichen von Fremdeinwirkung.

Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, Tel. 0751/806-1301

Kriminalhauptkommissarin Tatjana Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell