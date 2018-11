POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Bad Wurzach

Polizisten stellen Drogeneinfluss fest

Deutliche Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg am späten Montagabend bei einem 24-jährigen Pkw-Lenker und dessen 23-jährigen Beifahrer fest, die sie in der Leutkircher Straße kontrollierten. Der Autofahrer schaffte es kaum, sein Fahrzeug anzuhalten und reagierte auf die Anweisungen der Polizisten nur verzögert und aggressiv. Da sich die beiden Männer zudem nicht ausweisen und aus dem Fahrzeug aussteigen wollten, aus dem starker Marihuanageruch wahrnehmbar war, mussten sie aus dem Auto geholt und mit zur Dienststelle gebracht werden. Der Fahrer des Pkw wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht, wo er sich einer Blutprobe unterziehen musste.

Bad Wurzach

Gegen Tür getreten

Sachschaden von rund 200 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der über das vergangene Wochenende mehrmals gegen die Tür der Außentoilette der Werkrealschule trat. Personen, die in der Zeit von Freitag bis Sonntagabend Verdächtiges bei der Schule beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

Leutkirch

Sachbeschädigung

In der Nacht zum Samstag zwischen 03.00 und 05.00 Uhr haben unbekannte Täter die Frontscheibe eines auf einer Baustelle an der K 7905 bei Ellerazhofen abgestellten Baggers eingeschlagen und auf einer Länge von rund 200 Metern die Absperrbaken in einen Baustellengraben geworfen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Baustelle beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Auto kippt um

Unverletzt hat eine Autofahrerin am Montagmorgen einen Verkehrsunfall in der Landstraße überstanden. Die Frau war vermutlich infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo der Pkw auf eine Grundstückshecke geriet und umkippte. An dem Auto, das auf dem Dach liegenblieb, entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro. Die Pkw-Lenkerin, die augenscheinlich keine Verletzungen erlitt, wurde zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Aichstetten

Nach Unfall geflüchtet

Vermutlich beim Ausparken ist ein unbekannter Lkw-Lenker in der Nacht zum Montag zwischen 22.00 Uhr und 01.30 Uhr in der Straße "Am Waizenhof" in Höhe einer Speditionsfirma gegen einen Baum geprallt und hat diesen nahezu komplett abgerissen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher anschließend weiter. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0.

