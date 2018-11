POL-KN: Mitteilungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) -

Friedrichshafen

Räuberischer Diebstahl

Zeugen sucht die Polizei zu einem räuberischen Diebstahl, den zwei unbekannte Männer am Montag gegen 18.30 Uhr am Buchhornplatz begangen haben. Laut Angaben einer Angestellten eines Bekleidungsgeschäftes hatten die Beiden einen hellbraunen Wintermantel mit einem Felleinsatz in der Kapuze in eine weiße Plastiktüte gesteckt und einer der Täter verließ anschließend mit der Tüte das Geschäft, ohne den Mantel zu bezahlen. Die Angestellte folgte diesem Mann bis zu seinem abgestellten Fahrrad und sprach ihn auf den Diebstahl an. Als sie die auf dem Boden neben dem Fahrrad stehende Tüte an sich nahm, packte der Unbekannte die Frau derart am Arm, dass diese die Tüte wieder loslassen musste. Danach flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Hafenbahnhof. Der Polizei liegt folgende Beschreibung der beiden Männer vor: Täter 1: ca. 175 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlank, schwarze kurze Haare, schwarzer Bart, schwarze Kleidung. Täter 2: ca. 185 cm groß, ca. 25 Jahre alt, etwas beleibter, kurzer schwarzer Bart, bekleidet war er mit schwarzen Turnschuhen, hellen Jeans, schwarzer Jacke und mintgrüner Wollmütze. Das schwarze Fahrrad wurde als neuwertiges Mountainbike beschrieben, welches mit einem Spiralschloss verschlossen war. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht nach Streifvorgang

Ein Unfall mit einem Sachschaden von rund 1.000 Euro ereignete sich am Montag gegen 18.00 Uhr in der Waltenweilerstraße. Eine 45-jährige Mazda-Fahrerin befuhr die Straße aus Richtung Habratsweiler kommend, als ihr ein Fahrzeug entgegenkam und die Außenspiegel sich streiften. An der nächsten Kreuzung zur Brochenzeller Straße in Waltenweiler hielt die 45-Jährige an, der Unfallgegner fuhr kurz darauf ebenfalls heran und forderte Geld für seinen Schaden. Nachdem die Frau die verneinte und die Polizei verständigte, entfernte sich der Unbekannte mit seinem Kleinwagen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Friedrichshafen

Fahren unter Drogen

Anzeichen einer Drogenbeeinflussung stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Montag gegen 21.00 Uhr bei einem 23-jährigen Autofahrer während einer Kontrolle in der Flugplatzstraße fest. Nach einem positiven Drogenvortest veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe, untersagten die Weiterfahrt und informierten die Fahrerlaubnisbehörde.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Autofahrer

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen kontrollierten am Dienstag gegen 02.30 Uhr in der Zeppelinstraße einen 38-jährigen Autofahrer und stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte dieser jedoch ab. Aufgrund der deutlichen Anzeichen einer Alkoholisierung wurde auf richterliche Anordnung eine ärztliche Blutentnahme angeordnet.

Friedrichshafen - Schnetzenhausen

Verkehrsunfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montag gegen 14.45 Uhr in der Unteren Mühlbachstraße ereignete. Ein 88-jähriger Auto-Fahrer wollte auf dem Parkplatz eines Gebäudes vorwärts einparken. Hierbei verwechselte er vermutlich das Brems- und Gaspedal (Automatikgetriebe), so dass der Pkw einen Grünstreifen sowie mehrere junge Bäume überfuhrfuhr und schließlich gegen eine Mauer prallte. Der Fahrer und dessen Beifahrerin verletzten sich nicht bei dem Unfall. Neben dem Notarzt und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen im Einsatz.

Tettnang

Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein

Ein 47-jähriger Autofahrer wurde am Montag gegen 13.30 Uhr in der Tettnanger Straße von Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem konnte bei ihm deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb die Beamten, nachdem ein durchgeführter Atemalkoholtest eine Alkoholisierung von 1,6 Promille ergab, eine ärztliche Blutentnahme veranlassten.

Owingen

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 8.000 Euro ereignete sich am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr an der Einmündung Kreuzstraße /L 195. Eine 56-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Kreuzstraße und wollte nach links auf die Landesstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Herdwangen kommenden, vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Clio-Lenker. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte dieser nach links, scherte zwischen der dortiger Verkehrsinsel und dem Auto der Frau wieder nach rechts ein, prallte dabei aber gegen die Bordsteinkante einer Bushaltestelle. Hierdurch wurde der Clio derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abtransportiert werden musste. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Meersburg

Verkehrsunfallflucht mit Folgen

Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte am Montag gegen 12.00 Uhr beim Abbiegen von der B 33 in die L 201 mit einem auf der Verkehrsinsel angebrachten Verkehrszeichen, welches durch den Streifvorgang beschädigt und so verbogen wurde, dass es in die Fahrbahn hineinragte. Kurze Zeit später bog ein 59-jähriger Audi-Fahrer vom Fähreplatz kommend in die L 201 ab, übersah das in die Fahrbahn ragende Verkehrszeichen und streifte dieses mit seinem Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532/4344-3, in Verbindung zu setzen.

Stetten

Betrug durch angeblichen Microsoft Mitarbeiter

Opfer eines Betruges wurde eine 51-jährige Frau am Donnerstag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Die Frau erhielt einen Telefonanruf von einem angeblichen Microsoft Mitarbeiter, der ihr mitteilte, dass ihr PC von Viren befallen sei. Der unbekannte Mann brachte die 51-Jährige schließlich dazu, ihre Zugangsdaten von ihrem Onlinebanking einzugeben. Als diese bemerkte, dass ein Gutschein in Höhe von 100 Euro erworben wurde, beendete sie das Gespräch und zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an.

Die Polizei rät: Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. Paypal) heraus.

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Überlingen

Auffahrunfall

Sachschaden von etwa 7.000 Euro ist das Resultat eines Auffahrunfalls am Montag gegen 13.15 Uhr in der Lippertsreuter Straße. Eine 27-jährige Citroen-Fahrerin fuhr stadtauswärts und musste kurz vor dem Kreisverkehr L 200/L 200 a infolge eines Rückstaus anhalten. Ein nachfolgender 59-jähriger VW-Lenker erkannte die Situation zu spät und prallte gegen das Heck des Citroens. Durch den Aufprall wurde die 27-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf den vor ihr stehenden Opel eines 25-jährigen Mannes geschoben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

