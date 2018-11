POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Alkoholisierte Radfahrerin

Weil sie in Schlangenlinien gefahren ist, hat eine Streife am Sonntag gegen 01.00 Uhr in der Niederburg eine Radfahrerin angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille, weshalb sich die Frau einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen musste. Gegen sie wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Konstanz

Werbebanner gestohlen

Über das vergangene Wochenende haben Unbekannte ein Werbebanner, auf dem für die Bach-Tage geworben wird, entwendet. Das rund 3 x 1 Meter große, rote Banner mit weißer Aufschrift war an einen Fahnenmast beim Eingangsbereich der Lutherkirche befestigt. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Gegenstands geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Konstanz-Lutherplatz, tel. 07531/914548 zu melden.

Engen

Dieseldiebstahl

Während der Fahrer in seinem Führerhaus geschlafen hat, wurde am Montag gegen 03.00 Uhr von einem 58-jährigen Tatverdächtigen aus dem Tank eines auf dem Hegaublick-Parkplatz neben der L191 geparkten LKW rund 50 Liter Dieselkraftsoff abgepumpt und entwendet. Durch Geräusche wurde der Geschädigte auf den Sachverhalt aufmerksam und bemerkte einen die Örtlichkeit verlassenden LKW. Aufgrund der Beschreibung konnte eine Streife des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen den LKW und den 58-Jährigen Fahrer auf einem Parkplatz an der B31 antreffen und kontrollieren. Im Fahrzeug wurde eine frisch benutzte Kraftstoffpumpe sowie weitere Beweismittel aufgefunden. Gegen den Mann wird deshalb wegen Diebstahls ermittelt.

Singen

Streitigkeit in einer Gaststätte

Mit einem Platzverweis und einem medizinischen Notfall endete am Samstagabend gegen 19.30 Uhr eine Streitigkeit in einer Gaststätte in der August-Ruf-Straße. Dort war es zwischen einer 43-jährigen Frau und einem Verantwortlichen der Gaststätte zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf die Frau Beleidigungen ausgestoßen haben dürfte. Nachdem die Frau mit ihren Begleitern deshalb zum Verlassen des Lokals aufgefordert wurde und sie sich weigerte, die entstandene Rechnung wegen einer angeblich während der Streitigkeit zu Bruch gegangenen Brille zu begleichen, wurde die Polizei hinzugerufen. Auch für die Beamten hat sich die Sachverhaltsabklärung wegen der aufgebrachten und teilweise schreienden Beteiligten schwierig gestaltet und einzelnen Personen musste ein Platzverweis angedroht werden. Durch die Aufregung wurde außerdem eine an Sachverhalt beteiligte Frau ohnmächtig und musste vom verständigten Notarzt versorgt werden. Dem Ehemann der 43-Jährigen wurde aufgrund seines Verhaltens schließlich ein Platzverweis erteilt. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und bittet Besucher der Gaststätte, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben, sich unter Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Brennende Papiertonnen

In der Thurgauer Straße ist am Samstagabend gegen 19.30 Uhr eine Papiertonne aus noch unklarer Ursache in Brand geraten und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Gegen 20.30 Uhr entdeckten Zeugen in der Enge Straße eine weitere brennende Mülltonne, die unter einem Vordach neben einem geparkten Fahrzeug stand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit sieben Einsatzkräften anrückte, wurde von den Zeugen geistesgegenwärtig die Mülltonne auf die Straße gezogen und damit vermutlich ein größerer Schaden verhindert. Außerdem unternahmen sie mit einem Feuerlöscher eigene Löschmaßnahmen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Fahrzeug angefahren

Entweder auf dem Parkplatz vor einer Bäckerei in der Ekkehardstraße 75 oder auf dem Parkplatz bei einer Metzgerei in der Scheffelstraße hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstagvormittag, zwischen 07.50 Uhr und 08.15 Uhr einen Fiat 500 vermutlich beim unachtsamen Rangieren beschädigt. Am Fiat wurde dabei die Beifahrertür stark eingedrückt und dadurch einen Schaden in vermutlich vierstelliger Höhe verursacht. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Radolfzell

Unfall beim Überholen

Beim Ausscheren, um einen vorausfahrenden Traktor zu überholen, hat am Samstagnachmittag gegen 18.00 Uhr eine auf der L226 von Radolfzell in Richtung Steißlingen fahrende Lenkerin eines Peugeot einen bereits überholenden Skoda übersehen. Dessen Fahrer konnte trotz einer Notbremsung und eines Ausweichmanövers einen Streifvorgang nicht mehr verhindern. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Radolfzell

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 5500 Euro ist am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr auf dem neuen Teilstück der B33neu zwischen Markelfingen und Allensbach bei einem Auffahrunfall entstanden. Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer prallte dabei vermutlich aus Unachtsamkeit in das Heck eines vorausfahrenden Subaru eines 48-Jährigen. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Stockach

Verkehrsinsel überfahren und geflüchtet

Im Frontbereich beschädigt sein dürfte ein Fahrzeug, das in der Nacht zum Samstag in der Meßkircher Straße über eine Verkehrsinsel gefahren und dabei ein Verkehrszeichen überfahren hat. Der unbekannte Fahrzeuglenker befuhr die Meßkircher Straße in Richtung Kreisverkehr zur Tuttlinger Straße und entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle wurde ein Teil eines grauen Frontstoßfängers und Splitter der Frontbeleuchtung aufgefunden. Zeugen, die Hinweise auf ein entsprechend beschädigtes Fahrzeug geben können, oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Stockach

Fahrpreis geprellt

Eine Gruppe von sechs Personen hat sich am Samstag gegen 01.00 Uhr mit einem Taxi in die Schillerstraße fahren lassen. Unter dem Vorfand, an einer Bankfiliale Geld holen zu müssen, stiegen die Personen aus dem Taxi aus und flüchteten, ohne die Fahrtkosten von 25 Euro zu begleichen. Wer die etwa 20-jährigen und dunkel gekleideten Fahrgäste beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

