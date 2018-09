POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots) -

Ostrach

Postsendungen gestohlen

Wie jetzt bekannt wurde, konnten einem 46-jährigen Postzusteller mehrere Diebstähle von Briefsendungen im Bereich Ostrach nachgewiesen werden. Die Briefe wurden im Kofferraum des Mannes aufgefunden. Der Briefzusteller muss sich nun wegen des Diebstahls verantworten.

Bad Saulgau

Aufgefundener Tresor

Ein Tresor wurde am Dienstag gegen 09.30 Uhr im Wolfenmühleweg aufgefunden. Der 35x25x25 cm kleine gelbliche Würfeltresor mit PIN-Funktion lag gewaltsam geöffnet in der Nähe der Abwasserstation in einem Gebüsch. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 77-jähriger Radfahrer am Mittwoch gegen 14.00 Uhr gegen einen im Mühlweg auf der Fahrbahn abgestellten Absetzcontainer und verletzte sich hierbei leicht. Ein 38-Jähriger hatte den Absatzcontainer kurzfristig dort abgestellt, um diesen mit einem anderen Container der noch auf dem Firmengelände befand, auszutauschen. Vorsorglich wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Meßkirch / L195

Verkehrsunfall

Ein leicht verletzter Autofahrer und rund 5000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf der L 195 ereignete. Der 43-jährige Dacia-Lenker befuhr die L 195 von Meßkirch kommend in Richtung Wald, kam aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und nach mehreren Metern vor einem Baum zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Autofahrer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

