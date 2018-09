POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) -

Langenargen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter sprühte im Zeitraum von 13.08. bis 04.09. auf eine Parkbank, die an der Ecke Kirchstraße / Mühlstraße steht, mit schwarzer Farbe das Wort "Szene*e". Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/9316-0, zu informieren.

Oberteuringen

Verkehrsunfall

Ein leicht verletzter Radfahrer und ein Sachschaden von rund 5000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 20.45 Uhr in der Meersburger Straße ereignet hat. Ein 45-jähriger BMW-Lenker befuhr die Ziegelmüllerstraße in Richtung B 33 / Meersburger Straße. An der dortigen Stopp-Stelle hielt er zunächst an, um Fahrzeuge passieren zu lassen. Beim Anfahren übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den von rechts kommenden 59-jährigen Radfahrer und erfasste diesen. Der Fahrradfahrer prallte zunächst gegen die Motorhaube und von dort auf die Fahrbahn. Verletzt wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Friedrichshafen

Einbruch

Ein unbekannter Täter drang gewaltsam am Montag gegen 10.00 Uhr in eine im zweiten Stock befindliche Wohnung ein und verließ diese sofort wieder, als er bemerkte, dass sich der Wohnungsinhaber im Wohnzimmer befand. Beschrieben wird der Täter wie folgt: männlich, 20-30 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, dunkle Haare, bekleidet mit weißem T-Shirt, blauer ärmelloser Jacke und blauen Jeans. An der Wohnungstür ist ein Schaden von rund 300 Euro entstanden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter zerkratzte am Sonntag zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr die rechte Fahrzeugseite eines in der Allmandstraße geparkten Seat Toledo mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. Hierbei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Zwei auf dem Bahnsteig in der Steinbeisstraße angeschlossene Fahrräder wurden von einem unbekannten Täter am Montag gegen 21.45 Uhr angezündet. Ein Zeuge stellte die brennenden Fahrräder fest, alarmierte die Feuerwehr und löschte sie dann selbstständig. Bei den Fahrrädern handelte es sich um ein dunkelblaues Trekkingrad der Marke "Viktoria" und einem hellblauen Rennrad der Marke "Steiger". Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können und die Besitzer der Fahrräder, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Diebstahl und Sachbeschädigung

Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum von 01.08. bis 08.09. an einem abgestellten BMW einen Seitenspiegel, einen Heckspoiler und einen Blinker. Eine Scheibe an dem Fahrzeug wurde zerstört, sowie an verschiedenen Stellen der Karosserie der Lack zerkratzt. Aus dem Inneren des BMW wurde nichts entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Tettnang

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte zwischen Mittwoch, 05.09., und Freitag, 07.09., zwei auf einem Spielplatz des Waldkindergartens gespannte Seile, indem er diese durchschnitt. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, zu verständigen.

Tettnang

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken im Zeitraum von Sonntag, 15.00 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr, einen in der Grabenstraße geparkten Opel Astra. Ohne sich um den Unfallschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr er weiter. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Tettnang

Einbruch

Ein 20-Jähriger entwendete am Montag gegen 23.30 Uhr aus einer Schule in der Manzenbergstraße eine Registrierkasse, trug sie vor das Schulgebäude und warf sie mit voller Wucht auf den Boden. Durch den Lärm wurde eine Anwohnerin auf den jungen Mann aufmerksam, schaute aus dem Fenster und sah ihn in der Kasse herumwühlen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 20-Jährigen an der Schule antreffen und kontrollieren. Laut seinen Angaben sei die Eingangstüre der Schule nicht verschlossen gewesen, weshalb er sich im Inneren umschaute und hierbei auf die Kasse stieß. Wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls wird er sich nun verantworten müssen.

Meersburg

Außenspiegel abgebrochen

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Samstag bis Montag an einem geparkten Fahrzeug in der Hans-Dieter-Straße den Außenspiegel und bespuckte es mehrfach. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532/4344-0, zu melden.

Heiligenberg

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Montag, 05.15 Uhr, aus einem Büro eines landwirtschaftlichen Anwesens in Hattenweiler eine Geldkassette. In dieser befanden sich mehrere hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Salem, Tel. 07553/8269-0, zu informieren.

