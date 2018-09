POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Konstanz

Betrunkener entwendet Sparschwein

Trotz mehrfacher Aufforderung weigerte sich ein 40-Jähriger am Montagnachmittag, eine Arztpraxis in der Luisenstraße zu veralssen. Als daraufhin die Polizei verständigt wurde, konnte eine Streifenwagenbesatzung den erheblich alkoholisierten Mann vor dem Gebäude antreffen und überprüfen. Hierbei fanden die Beamten ein Sparschwein mit Münzgeld, das der 40-Jährige offensichtlich in einem unbeobachteten Augenblick in der Praxis entwendet hatte. Der Tatverdächtige, der sich nun wegen Diebstahls zu verantworten hat und dessen Alkoholtest nahezu 3,5 Promille ergab, wurde von den Polizisten in eine Fachklinik gebracht.

Konstanz

Kinder nicht angeschnallt

Bei Verkehrsüberwachungsmaßnahmen aufgrund des Schulbeginns haben Beamte des Polizeireviers am Montagmorgen gegen 08.40 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin im Schleyerweg angehalten, deren drei auf dem Rücksitz mitfahrende Kinder nicht ordnungsgemäß angegurtet waren. Die Polizisten zeigten die Pkw-Lenkerin deshalb an.

Konstanz

Jugendliche stürzt mit dem Fahrrad

Mit einer Kopfplatzwunde und diversen Schürfwunden musste eine 14-Jährige am Montagnachmittag gegen 13.20 Uhr nach einem Verkehrsunfall in Höhe der Bushaltestelle Litzelstetten-Waldfriedhof in der Straße "Im Loh" vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, das sie allerdings nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Das Mädchen, hatte sich nach der Schule ohne Helm mit ihrem Fahrrad an der Schulter eines 15-jährigen Schulkameraden festgehalten und sich ziehen lassen. Hierbei touchierte sie aus Unachtsamkeit bei einem Ausweichmanöver das Fahrrad ihres Begleiters und prallte in der Folge frontal gegen einen Ampelmast. Sie kam dadurch zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn.

Konstanz

Betonpfosten beschädigt

Vermutlich beim Rangieren ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagvormittag zwischen 09.45 Uhr und 11.25 Uhr in Höhe des Gebäudes Ruppanerstraße 7 gegen einen Betonpfosten eines Grundstücks geprallt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Aufgrund der vorgefundenen Spuren müsste es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW handeln. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0.

Konstanz

Bremsen versagen

Vermutlich nicht funktionierende Bremsen waren die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag kurz nach 11.30 Uhr an der Kreuzung L 220/L 221 ereignete und bei dem Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand. Die 56-jährige Lenkerin eines Wohnmobils hatte die Landesstraße stadtauswärts befahren und hatte hinter zwei Fahrzeuglenkern, die vor der roten Ampel an der Kreuzung standen, ebenfalls anhalten wollen. Da die Bremsen jedoch keine Wirkung zeigten, prallte sie auf den Pkw ihres 36-jährigen Vordermannes. Wie eine Überprüfung des Wohnmobils ergab, war ein technischer Defekt am Bremssattel ursächlich für das Versagen der Bremsen. Das nicht mehr fahrbereite Auto des 36-Jährigen, an dem Kühlmittel ausgelaufen war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

Konstanz

Einbruch in Firmengebäude

Über ein Gerüst ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Montag in das erste Obergeschoss eines Firmengebäudes in der Felix-Wankel-Straße gelangt und ist dort durch ein Fenster in Büroräume eingestiegen, wo er verschiedene Behältnisse durchwühlte und rund 170 Euro Bargeld entwendete. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Pizza im Ofen vergessen

Ein ausgelöster Rauchmelder in einer Wohnung in der Gartenstraße rief in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 03.10 Uhr die Freiwillige Feuerwehr auf den Plan. Diese traf auf zwei Bewohner, die schliefen und im eingeschalteten Backofen eine Pizza vergessen hatten. Vorsichtshalber wurden die beiden Personen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Konstanz

Auto gestreift

Sachschaden von rund 1.500 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker angerichtet, als er am Montagabend zwischen 19.30 Uhr und 20.40 Uhr ein in Höhe des Gebäudes Breslauer Straße 7 abgestelltes Auto streifte. Ohne sich um den Fremdschaden zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Konstanz

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 15.000 Euro ist am Montagmorgen gegen 07.15 Uhr auf der Kreuzung Maria-Ellenrieder-Straße/Mosbruggerstraße entstanden. Ein 25-Jähriger war mit seinem Ford Fiesta von der Moosbruggerstraße kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren und hatte hierbei eine von rechts aus der Maria-Ellenrieder-Straße kommende, bevorrechtigte 31-jährige Autofahrerin mit ihrem Daimler-Benz A 180 übersehen. Die nach der Kollision nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Radolfzell

Provisorische Tür eingetreten

Im Verdacht, durch Fußtritte eine Holzplatte, die zur Absicherung einer Baustelle im Dammweg diente, eingetreten und sich so Zutritt zu dem im Umbau befindlichen Gebäude verschafft zu haben, stehen vier unbekannte Jugendliche, die am Montagabend gegen 19.10 Uhr von einer Zeugin auf dem Baustellengelände mit einem Kanister gesehen worden waren. Als sie bemerkten, dass sie beobachtet werden, ließen sie den Kanister auf dem dortigen Spielplatz zurück und flüchteten in Richtung Dammweg. Zwei der männlichen Jugendlichen sollen hellhäutig, einer dunkelhäutig sein, begleitet wurden sie von einer Jugendlichen. Alle sind etwa 15 Jahre alt. Personen, die Hinweise zu dem Quartett geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/959´066-0, zu melden.

Radolfzell

Lkw demoliert Verteilerkasten

Beim Befahren des Dammweges in Richtung Lettow-Vorbeck-Straße ist ein 54-jähriger Lkw-Lenker nach der Einmündung Bachsteig mit dem Anhänger an einem Telefonverteilerkasten hängengeblieben und hat diesen mitgerissen. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro, der Anhänger des Lastwagens wies keine Schäden auf.

Radolfzell

Leitplanke gestreift

Mit dem Schrecken davongekommen ist eine 30-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich Montagnacht gegen 23.50 Uhr auf der K 6167 ereignete. Die Frau war mit ihrem BMW von Möggingen kommend in Richtung Radolfzell gefahren und kurz nach der Abzweigung zum Ziegelhof aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts geraten. Die 30-Jährige kam deshalb von der Fahrbahn ab und schrammte mit ihrem Fahrzeug an der Leitplanke entlang. Der Pkw-Lenkerin gelang es jedoch, ihr Auto wieder unter Kontrolle zu bringen und auf die Straße zurückzulenken. Während sich der Schaden am Fahrzeug der Frau auf rund 5.000 Euro beläuft, blieb sie selbst unverletzt.

Singen

Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Rechtzeitig entdeckt werden konnte ein Feuer im Zimmer eines 19-jährigen Asylbewerbers, der nach bisherigen Erkenntnissen am Montagmittag gegen 12.15 Uhr Kleidungsstücke in Brand steckte. Bewohner und Betreuer der Gemeinschaftsunterkunft in der Hohentwielstraße, die auf den Brandgeruch aufmerksam geworden waren, traten die Tür des Zimmers ein, nachdem der 19-Jährige auf Klopfen und Rufen nicht reagiert hatte. Neben den am Fußboden liegenden brennenden Kleidungsstücken fanden sie auch den jungen Mann, den sie sofort ins Freie brachten. Wie der 19-Jährige angab, hatte er die Kleidungsstücke in seinem Zimmer in Suizidabsicht angezündet. Nach einer ersten Untersuchung durch den Rettungsdienst nahm die Polizei den Asylbewerber mit zur Dienststelle, um ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik zu bringen.

Singen

Unachtsam losgefahren

Als ein 70-jähriger Autofahrer am Montagvormittag gegen 11.00 Uhr in der Berliner Straße ausparkte und vom rechten Fahrbahnrand aus losfahren wollte, übersah er eine sich von hinten nähernde 75-jährige Pkw-Lenkerin und stieß mit deren Auto zusammen. Während die beiden Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand an ihren Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 3.500 Euro.

Singen

Kinderwagen gestohlen

Einen schwarz-weiß-grauen Kinderwagen der Marke "vidaXL" im Wert von rund 170 Euro hat ein unbekannter Täter am Montagvormittag zwischen 10.50 und 12.30 Uhr vor einer Arztpraxis in der Widerholdstraße entwendet. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Kinderwagens geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Singen

Autofahrerin übersehen

Sachschaden von rund 4.000 Euro ist am Montagnachmittag gegen 13.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ekkehardstraße entstanden. Ein 19-jähriger Pkw-Lenker war von einem Parkplatz am linken Fahrbahnrand auf die zweispurige Straße eingefahren und hatte hierbei eine 39-jährige Autofahrerin übersehen, die gerade von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Singen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 28-jähriger Autofahrer, der sich in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 01.00 Uhr einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Einer Streifenwagenbesatzung war der Mann aufgefallen, als dieser die Hauptstraße von der Stadtmitte kommend in Richtung Mühlhausen-Ehingen befuhr. Trotz entsprechender Anhaltesignale reagierte der 28-Jährige nicht, sondern beschleunigte mit seinem Fahrzeug. Er konnte jedoch von den Beamten auf einem Parkplatz in der Parkstraße gestellt und überprüft werden. Die Polizisten stellten bei dem Mann, der bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten war, ferner Anzeichen von Drogeneinwirkung fest. Sie veranlassten deshalb die Entnahme einer Blutprobe und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell