POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen hat am Donnerstag gegen 11.00 Uhr ein 31-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle in der Meistershofener Straße erlitten. Der Mann stürzte fünf Meter tief, als er auf einen noch nicht befestigten Rost trat und dieser verrutschte. Er verletzte sich dabei im Rücken- und Beckenbereich und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Keine Verletzten aber ein Sachschaden von rund 7.000 Euro ist das Resultat eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in der Hochstraße. Ein 56-jähriger Mazda-Fahrer wollte aus Richtung Stadtmitte nach links in die Albrechtstraße abbiegen und musste an einer Ampel abbremsen. Eine nachfolgende 56-jährige Renault-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Mazdas auf.

Friedrichshafen

Betrunken Unfall verursacht

Wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt in deren Folge es zu einem Verkehrsunfall am heutigen Freitag gegen 01.00 Uhr auf der B 31 kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 26-jährigen Audi-Lenker. Der Mann befuhr die B 31 in Richtung Überlingen, als er kurz vor dem Riedleparktunnel zu weit nach links auf die Gegenfahrspur kam und dort einen entgegenkommenden 31-jährigen Opel-Fahrer streifte. Dieser geriet daraufhin nach rechts von der Fahrspur ab und prallte gegen die Leitplanke. Nach der Kollision entfernte sich der Audi-Lenker von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt fort. Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug von einer Polizeistreife in Manzell festgestellt und der Fahrer kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von rund 1,5 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein 48-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 31, der in Richtung Lindau unterwegs war. Ein unbekannter Lkw-Fahrer wollte von der Beschleunigungsspur der Einfahrt bei Eriskirch auf die B31 auffahren und zog nach links auf die Bundesstraße, ohne auf den durchgängigen Verkehr zu achten. Ein Autofahrer, der vor dem Zweiradfahrer fuhr, konnte noch rechtzeitig abbremsen und nach links ausweichen. Der Motorrad-Lenker erkannte die Situation zu spät, prallte gegen den Lkw und stürzte. Ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern, entfernte sich der Lkw-Fahrer vom Unfallort. Nach notärztlicher Versorgung konnte der Motorradfahrer mit einer Schulterprellung seine Fahrt fortsetzen. Da man zunächst von schweren Verletzungen des Zweiradfahrers ausging, wurde der Rettungshubschrauber verständigt. Zum Lkw liegt der Polizei lediglich die Beschreibung vor, dass der Lkw-Anhänger an der Seite rot, gelb und blau war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Lkw geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel. 07563-9099-0, zu melden.

Oberteuringen

Auffahrunfall

Rund 9.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der L 329 zwischen Oberteuringen und Hefigkofen. Eine 34-jährige VW-Fahrerin hatte zu spät erkannt, dass eine vorausfahrende 31-jährige Audi-Lenkerin verkehrsbedingt anhalten musste und prallte gegen das Fahrzeugheck des Audi. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden.

Langenargen

Verkehrsunfallflucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrradfahrer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 21.30 Uhr und 08.30 Uhr in der Oberen Seestraße, als er an einem geparkten Fiat vorbeifuhr und diesen streifte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die zur fraglichen Zeit den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/9316-0, zu melden.

Markdorf

Auffahrunfall und alkoholisierter Geschädigter

Sachschaden von etwa 5.000 Euro ist das Resultat eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der K 7742. Ein 32-jähriger Fiat-Fahrer wollte auf der Kreisstraße von Unterraderach kommend an einer Einmündung nach links in einen Feldweg abbiegen und bremste dazu ab. Ein nachfolgender 45-jähriger Audi-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Beide Pkw wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem 32-Jährigen Alkoholgeruch fest. Nach einem Atemalkoholtest, der rund 1,0 Promille ergab, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe.

Überlingen

Unfallflucht

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am letzten Montag zwischen 10.30 Uhr und 15.00 Uhr in einer Tiefgarage eines Lebensmittelgeschäftes in der Lippertsreuter Straße zu einem Unfall mit Sachschaden von mehreren hundert Euro, als vermutlich ein Zweiradfahrer einen abgestellten Opel streifte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Überlingen

Betrunkene Autofahrerin

Erheblich alkoholisiert war eine 49-jährige Mercedes-Fahrerin, die am Donnerstag gegen 20.00 Uhr von einer Polizeistreife im Stadtgebiet überprüft worden war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2,2 Promille, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme veranlassten, den Führerschein beschlagnahmten und die Weiterfahrt untersagten.

Salem

Verkehrsunfall

Ein 48-jähriger aus Richtung Mennwangen kommender BMW-Fahrer ist am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der L 204 vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kurz nach dem Kreisverkehr Hardtwaldkreuzung in Fahrtrichtung Stefansfeld auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Hierbei prallte er gegen einen entgegenkommenden 68-jährigen BMW-Lenker geprallt. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto des 48-Jährigen musste geborgen und abgeschleppt werden.

Salem

Betrunkene Radfahrerin

Leicht verletzt wurde eine Fahrradfahrerin, die am Donnerstag gegen 09.15 Uhr alleinbeteiligt in der Schloßstraße stürzte. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Nach einem durchgeführten Alkoholtest, der rund 3,2 Promille ergab, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe.

Owingen

Versuchter Einbruch

Gewaltsam Zutritt haben sich unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 07.30 Uhr und 22.45 Uhr in einem Wohnhaus in der Nikolausstraße verschafft. Mit einem unbekannten Tatmittel wurde die Balkontüre im Obergeschoss eingeschlagen und das Haus betreten. Nach derzeitigem Stand wurde allerdings nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

