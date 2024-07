POL-KA: (KA) Karlsruhe - 56-jährige Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in Karlsruhe-Durlach und Beiertheim-Bulach zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Nach den bisherigen polizeilichen Feststellungen gelangten Unbekannte zwischen Samstag, 14:00 Uhr und Sonntag, 16:45 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Mehrfamilienhaus in der Durlacher Jung-Stilling-Straße. Auf der Suche nach ...

mehr