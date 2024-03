Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: KA-Oststadt: Zeugen nach Unfallflucht und Diebstahl von Fahrrad gesucht.

Karlsruhe (ots)

Am Freitagabend um 21:45 Uhr kam es auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg am Durlacher Tor zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und drei männlichen Personen welche zu Fuß unterwegs waren. Zwei davon hatten jeweils einen Hund an der Leine geführt. In der Folge kam der Radfahrer aufgrund einer über den Radweg gespannten Hundeleine zu Fall und verletzte sich hierbei. Die drei Personen verließen unerlaubt die Unfallörtlichkeit ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Im weiteren Verlauf wurde das Rennrad des Verunfallten durch eine weitere unbekannte Person entwendet während er sich mit einer Zeugin unterhielt. Zeugen des Unfallgeschehens, wie auch des Fahrraddiebstahls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 94484-0 in Verbindung zu setzten.

