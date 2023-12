Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Diebstählen von Pedelcs in der Südstadt

Karlsruhe (ots)

Nach zwei Diebstählen von Pedelcs in der Karlsruher Südstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Dienstagvormittag 11:00 Uhr und Mittwochvormittag 11:30 Uhr ein in der Melitta-Schöpf-Straße an einem Fahrradständer angeschlossenes E-Bike.

In der Zeit von Dienstagabend 21:30 Uhr und Mittwochabend 19:30 Uhr drangen Diebe in der Luise-Rigger-Straße in einen Fahrradkeller ein und nahmen ein dort abgestelltes Pedelec an sich.

Beide Fahrräder waren offenbar mit Schlössern gesichert, sodass die Diebe womöglich Werkzeuge benutzt oder ein Fahrzeug zum Abtransport bereitgestellt haben dürften. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Der Polizeiposten Karlsruhe-Südstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell