POL-KA: (KA) Ettlingen - Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) - Der am Sonntagabend auf der Bundesstraße 36 bei Graben-Neudorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte 44-jährige Motorradfahrer erlag am Donnerstagabend seinen Verletzungen. Ein Verschulden anderer Verkehrsteilnehmer kann ausgeschlossen werden. Dennis Krull, Pressestelle Rückfragen bitte an: ...

