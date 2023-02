Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Glück im Unglück hatte eine 76-jährige Autofahrerin sowie ihre Beifahrerin, als ihr Pkw am Montagmittag in der Kaiserallee mit einer Straßenbahn kollidierte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bog die Skoda-Fahrerin gegen 14:45 Uhr von der Kaiserallee nach links in die Händelstraße ein. Dabei übersah sie wohl das Rotlicht einer Ampel und stieß in der Folge mit einer S-Bahn zusammen. Bei dem Unfall befand sich neben der 76-jährigen Fahrerin auch eine 40-jährige Beifahrerin im Auto. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. An der Straßenbahn sowie am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstanden Sachschäden von circa 14.000 Euro.

