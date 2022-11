POL-KA: (KA) Rheinstetten - Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus

Karlsruhe (ots) - Wohl infolge von Unaufmerksamkeit ereignete sich am Dienstag in Durlach ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer Fußgängerin, wobei sich diese leicht verletzte. Die 17-Jährige betrat am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr den Schienenbereich in der Durlacher Pfinztalstraße. Nach ersten Erkenntnissen war sie von ihrem Handy und ihren ...

mehr