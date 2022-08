POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugen nach Unfall am Kiesdreieck gesucht

Karlsruhe (ots) - Am Donnerstagnachmittag verursachte ein offenbar betrunkener Autofahrer einen Verkehrsunfall in Rheinstetten. Hierbei wurde ein Gartenzaun beschädigt, Passanten hinderten den Fahrer an der Weiterfahrt. Ein 47-jähriger fuhr mit seinem VW gegen 16:30 Uhr in einen Mattenzaun im Tannenweg. Anwohner wurden auf die Kollision aufmerksam und verständigten ...

mehr