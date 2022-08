Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Rust - Zeugen nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt gesucht

Am Donnerstagnachmittag verursachte ein offenbar betrunkener Autofahrer einen Verkehrsunfall in Rheinstetten. Hierbei wurde ein Gartenzaun beschädigt, Passanten hinderten den Fahrer an der Weiterfahrt.

Ein 47-jähriger fuhr mit seinem VW gegen 16:30 Uhr in einen Mattenzaun im Tannenweg. Anwohner wurden auf die Kollision aufmerksam und verständigten die Polizei. Die eintreffende Streife stellte bei dem Mann Alkoholgeruch fest, weshalb bei ihm in der Folge eine Blutprobe entnommen wurde. An seinem weißen Mini-SUV konnten zudem weitere, offenbar frische Unfallspuren festgestellt werden. Er hatte laut eigenen Angaben den Tag mit seiner ebenfalls im Fahrzeug befindlichen Tochter in einem Freizeitpark in Rust verbracht. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten, er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Aufgrund der Unfallspuren am Fahrzeug sucht die Polizei Zeugen und Geschädigte, welche Angaben zu weiteren Unfällen, insbesondere auf dem Fahrweg von Rust nach Karlsruhe, machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/944840 zu melden.

