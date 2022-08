POL-KA: (KA) Karlsruhe - Versuchter Einbruch im Kanalweg

Karlsruhe (ots) - Am Montagnachmittag kam es in Karlsruhe-Daxlanden zu einem Verkehrsunfall in der Lindenallee, bei dem eine Frau leicht verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Kurz nach 15:00 Uhr übersah eine 84-jährige Mercedes-Fahrerin an der Einmündung zur Kastanienallee einen von rechts kommenden Seat. In der Folge kollidierten die ...

