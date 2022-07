Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach einem versuchten Raub auf einen Jugendlichen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte versuchten offenbar am Sonntag gegen 02.00 Uhr einen 17-Jährigen in der Nähe der Haltestelle Europahalle in Karlsruhe auszurauben und verletzten ihn hierbei leicht.

Nach den bisherigen Ermittlungen stellten sich dem Jugendlichen drei junge Männer in den Weg und hinderten ihn daran, mit einem E-Scooter weiter zu fahren. Einer der mutmaßlichen Täter sei währenddessen hinter dem jungen Mann gestanden und habe ihm ein Messer an den Hals gehalten. Auf die Forderung der Täter, seine Geldbörse sowie den E-Scooter auszuhändigen, ging der 17-jährige Mann nicht ein. Bei dem Versuch, sich dem Griff zu entwinden, zog sich der Jugendliche wohl leichte Verletzungen am Hals zu. Die drei Verdächtigen ergriffen daraufhin die Flucht. Der 17-Jährige begab sich nach Hause und verständigte die Polizei.

Zwei der drei mutmaßlichen Täter beschrieb der Geschädigten wie folgt: Beide hätten schwarze lockige Haare gehabt und wurden mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Einer der beiden Täter habe eine schwarze Trainingsjacke der Marke "Lacoste" mit einem weißen V-Ausschnitt getragen. Ein weiterer Täter sei mit einem dunklen Trainingsanzug der Marke "Adidas" mit drei weißen Streifen am Ärmel bekleidet gewesen. Zu dem dritten Mann liegen derzeit keine weiteren Angaben vor.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 entgegen.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell