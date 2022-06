Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Streit geht in handfeste Auseinandersetzung über

Karlsruhe (ots)

Ein Streit unter zwei Kumpels gipfelte am Montag gegen 20:55 Uhr in der Kaiserstraße in Karlsruhe in einer handfesten Auseinandersetzung.

Vor dem Eingangsbereich einer Bank schlug ein 43-jähriger zunächst seinen 51-jährigen Kumpel. Im Anschluss kam es offenbar zu einem Gerangel, wodurch beide zu Boden gingen. Der 43-Jährige trat dem 51-Jährigen im Anschluss mit den Füßen ins Gesicht.

Zwar wies der 51-Jährige leichte Verletzungen auf, eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab.

Christina Krenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell