POL-KA: (KA) Ettlingen - Auffahrunfall auf der Bundesstraße 3

Karlsruhe (ots) - Bei einem Auffahrunfall an der Abfahrt der Autobahn 5, Anschlussstelle Durlach am Dienstag gegen 17.30 Uhr mit drei Fahrzeugen wurden mehrere Personen leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand mussten zwei Fahrzeuge aufgrund des Verkehrsaufkommens an der Abfahrt in Richtung Durlach halten. Ein 50-jähriger Autofahrer erkannte dies offensichtlich zu spät und schob beide Pkws zusammen. Durch den ...

mehr