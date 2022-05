Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Fahrgast nach Vollbremsung verletzt - Verursacher fährt weiter

Eine 67-jährige Passagierin eines Linienbusses wurde bei einer Vollbremsung am Dienstag gegen 12.50 Uhr auf der Bahnhofstraße leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen musste der Fahrer den Kleinbus kurz vor der Schillerstraße stark abbremsen, da ein unbekannter Radfahrer wohl unvermittelt von rechts auf die Bahnhofstraße einbog. Hierdurch stieß die 67-Jährige gegen eine Stange und wurde am Kopf verletzt. Der Radfahrer fuhr in der Folge auf den Radweg und entfernte sich in Richtung Bahnunterführung.

Der Radler trägt kurzes dunkles Haar und war mit einem braunen Oberteil bekleidet. Ferner befand sich an dem Fahrrad ein Anhänger.

Zeugen beziehungsweise der Radfahrer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 zu melden.

