Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Unter erheblichem Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Karlsruhe (ots)

Ein offensichtlich erheblich alkoholisierter 58-jähriger Mann prallte am Dienstagabend mit seinem VW am Ortseingang von Schöllbronn gegen ein Verkehrszeichen, die Frontairbags lösten aus. Der Herr wurde wohl nicht verletzt.

Eine Frau fuhr gegen 18.45 Uhr hinter dem VW des Betrunkenen von Völkersbach Richtung Schöllbronn. Am Ortseingang von Schöllbronn konnte sie beobachten, wie er gegen das mittig auf der Verkehrsinsel angebrachte Verkehrszeichen prallte. Der Mann fuhr einfach weiter, obwohl beide Airbags ausgelöst hatten. Bis in die Ortsmitte, wo er kurz anhielt, touchierte er noch mehrfach den Bordstein. Die hinterherfahrende Dame sprach den VW-Fahrer an, dieser fuhr aber nach einem kurzen Gespräch einfach weiter Richtung Ettlingen.

Die durch die Zeugin verständigten Polizisten trafen den Mann an seiner Wohnanschrift in Spessart an. Sie stellten schnell fest, dass er deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab offenbar einen Wert von weit über zwei Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten, außerdem musste er Blut abgeben.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder eventuell auch weitere Geschädigte, die durch den Unfallverursacher in seinem stark beschädigten blauen VW Golf gefährdet wurden. Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/3200-312 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell