POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtrag zur Meldung vom 25.04.2022: "Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10"

Dettenheim, Rußheim (ots) - Durch einen technischen Defekt kam es in der Falkenstraße am Montagmorgen zu einem Brand. Gegen 10.40 Uhr brach das Feuer an einer Poolpumpe in einem Nebenraum der Garage aus. Dieser konnte durch den Eigentümer, bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Dettenheim die mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräfte angerückt war, selbständig gelöscht werden. Da der Nebenraum mit allen darin ...

mehr