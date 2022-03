Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen/Gaggenau - Vermisster 15-Jähriger in Gaggenau aufgegriffen

Ettlingen/Gaggenau (ots)

Der seit Mittwoch, 23.03.2022 vermisste 15-Jährige konnte am Montagabend, aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung, am Bahnhof in Gaggenau aufgegriffen werden. Der Junge wurde anschließend wohlbehalten in die Heimeinrichtung in Ettlingen zurückgebracht.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

