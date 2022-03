POL-KA: (KA)Karlsruhe - 15-Jährige seit Monaten gesucht

Karlsruhe (ots) - Mit leichten Verletzungen wurde ein 22-jähriger Fahrzeugführer in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er sich in der Nacht auf Donnerstag gegen 23.00 Uhr auf dem Herdweg mit seinem Pkw überschlagen hatte. Der Unfallhergang konnte insoweit rekonstruiert werden, dass der Pkw-Führer in Richtung Hagsfeld unterwegs war. Im Bereich der Unfallstelle geriet er im leichten Kurvenbereich aus noch unklarer ...

mehr