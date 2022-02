Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrschülerin touchiert vorbeifahrendes Auto - Unfallbeteiligter gesucht

Karlsruhe (ots)

In Karlsruhe-Grünwinkel kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall als eine 20-jährige Fahrschülerin beim Ausparken ein Auto touchierte.

Die 20-Jährige fuhr gegen 15 Uhr im Rahmen einer Fahrstunde aus einer Parkbucht in die Haubenkopfstraße ein. Dabei streifte sie einen vorbeifahrenden VW Golf, der seine Fahrt jedoch fortsetzte. Auch als der VW einige Minuten später erneut an der Unfallstelle vorbeifuhr, hielt er nicht an. Ob der bislang unbekannte Fahrer den Unfall überhaupt bemerkte, ist derzeit unklar. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Der Fahrer des VW Golf oder Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721-666 3611 in Verbindung setzen.

Cara Schmiady, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell