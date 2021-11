Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Seidenhühner ausgesetzt - Halloweenstreich oder wollte sich jemand seiner Hähne entledigen?

Karlsruhe (ots)

In der Ruhesteinstraße in Pfinztal-Kleinsteinbach wurden in der Halloweennacht offenbar zwei Hähne in einem sonst nur mit Hühnern belegten Stall ausgesetzt. Die beiden Neuankömmlinge - zwei Seidenhühner - wurden schnell entlarvt, denn sie gaben am Morgen laute Weckrufe von sich und setzten sich durch ihr wuscheliges Gefieder von den übrigen Hühnern ab. Die Besitzerin der regulär in der Umzäunung untergebrachten Tiere informierte daraufhin die Polizei. Auch die Tierrettung wurde verständigt, welche sich nun um eine Unterbringung für die ausgesetzten Hähne bemüht.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich eine bislang noch unbekannte Person offenbar über das Feld an das Grundstück herangepirscht und die Hähne über den Zaun geworfen hatte. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/4907-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

