POL-KA: (KA) Kronau - Kontrollstelle am Pendlerparkplatz

Beamte der Polizei sowie des Hauptzollamts betrieben am Montag zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr eine Kontrollstelle am Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Kronau.

Schwerpunkt der Kontrollaktion war die Bekämpfung von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr. Von 59 kontrollierten Fahrzeugen wurden acht Verstöße festgestellt und geahndet. Es handelte sich zumeist um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Straßenverkehrsgesetz. Außerdem war noch jeweils ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz zu verzeichnen.

