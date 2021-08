Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - Unbekannte brachen in zwei Gaststätten ein

Karlsruhe (ots)

In zwei Gaststätten in der Heinrich-Hertz-Straße brachen Unbekannte am Wochenende ein. Vermutlich in der Nacht zum Sonntag wurden die Lokale aufgebrochen. Im Inneren wurden ein Geldspielautomat und ein Zigarettenautomat aufgebrochen und Bargeld und Zigaretten gestohlen. Aus einer Kasse wurde ebenfalls Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden lässt sich noch nicht beziffern.

