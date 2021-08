Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bretten - Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zum Samstag insgesamt drei Münzautomaten an einem Waschpark in Diedelsheim aufgebrochen und dabei Bargeld im unteren zweistelligen Bereich erbeutet. Der hierbei angerichtete Sachschaden wird auf über tausend Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber, die zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Samstag 13.00 Uhr am Waschpark verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252-50460 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

