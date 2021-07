Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Baustellencontainer aufgebrochen und Abbruchhammer gestohlen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montagmittag, 14.00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 08.30 Uhr, das Vorhängeschloss eines Baucontainers in der Östlichen Rheinbrückenstraße in Karlsruhe-Knielingen geknackt und eine Baumaschine gestohlen. Der benzinbetriebene Abbruch-/ Bohrhammer hat einen Wert von mehr als 2.000 Euro. Ein dazugehöriger Flachmeisel war ebenfalls mitgenommen worden.

