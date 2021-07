Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Fahrradfahrerin und Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Philippsburg sucht die Polizei die beteiligte Fahrradfahrerin und Zeugen. Eine 26-Jährige fuhr kurz vor 08.00 Uhr auf der Wutgenaustraße, von der Prinz-Eugen-Straße kommend. An der Kreuzung zur Udenheimer Straße missachtete eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin die Vorfahrt der jungen Frau und prallte gegen den Pkw. Nach dem Unfall fuhren die Beteiligten, ohne die Personalien auszutauschen, weiter. An der Wohnanschrift stellte die 26-Jährige dann Beschädigungen an ihrem Pkw fest. Die Fahrradfahrerin wird als ca. 50 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank mit schulterlangen blonden Haaren beschrieben. Sie war auf einem älteren silberfarbenen Damenfahrrad unterwegs.

Die Fahrradfahrerin, sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Philippsburg, Telefon 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell