Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard: Brand verursacht hohen Sachschaden im Klärwerk Neuthard

Karlsruhe (ots)

Ein Brand in einem neugebauten Anbau am Klärwerk Neuthard verursachte am Dienstagnachmittag einen Sachschaden von vermutlich mehreren hunderttausend Euro.

Ein Techniker, der den neugebauten Schaltraum in Betrieb nehmen sollte, stellte gegen 14 Uhr im Zuge von Arbeiten in dem betreffenden Neubau den Brand fest. Die Inbetriebnahme der gesamten Anlage sollte durch den Techniker vorbereitet werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren gegen 14.45 Uhr beendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Feuerwehr war vermutlich ein technischer Defekt Ursache für den Brand.

Der Neubau wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen, der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Euro. Der Regelbetrieb des Klärwerks kann mit kleineren Einschränkungen weiterlaufen.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell