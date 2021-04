Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Pfinztal - Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht und geflüchtet

Pfinztal-Berghausen (ots)

In Berghausen verursachte ein Pkw-Fahrer am Samstag gegen 22.05 Uhr in der Wöschbacher Straße einen Unfall und flüchtete anschließend.

Der Halter eines dort geparkten Autos hatte einen Knall gehört und alarmierte die Polizei, nachdem er feststellen musste, dass sein Pkw von einem vorbeifahrenden Auto linksseitig gestreift worden war.

Die hinzubeorderten Fahndungskräfte der Polizei stellten in der Folge das mutmaßliche Verursacherfahrzeug in der Horsterstraße fest und ermittelten den 29 Jahre alten mutmaßlichen Unfallfahrer. Er stand laut Vortest mit 1,8 Promille unter Alkoholeinwirkung und musste sich einer Blutprobe unterziehen. Wie sich zudem herausstellte, war er offensichtlich ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Ralf Minet, Pressestelle

