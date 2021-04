Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Einbruch in ungenutzte Wohnung

Einen Einbruch in eine seit Jahren ungenutzte Wohnung meldete am Sonntagabend ein Hausverwalter dem Polizeirevier Bruchsal. Der mögliche Tatzeitraum, indem Unbekannte die Wohnungstür aufbrachen, erstreckt sich daher über die vergangenen gut eineinhalb Jahre. Das frische Spurenbild deutet aber auf ein Eindringen in jüngerer Vergangenheit hin. Da auf den ersten Blick allerdings kein Fehlbestand in der Einrichtung festgestellt werden konnte, müssen die Ermittlungen nun zunächst zeigen, ob überhaupt etwas entwendet wurde oder sich der oder die Einbrecher nur unerlaubt in der Wohnung aufgehalten haben.

