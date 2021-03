Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Autofahrer kollidierte beim Abbiegen mit Fahrradfahrer

Karlsruhe (ots)

Auf der Brückenstraße in Bad Schönborn ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Radfahrer verletzt wurde.

Gegen 16:15 Uhr fuhr der 77 Jahre alte Unfallverursacher auf der Brückenstraße in Richtung Hauptstraße. Im Einmündungsbereich kollidierte er beim Abbiegen mit dem auf dem Radschutzstreifen in Richtung Bad Schönborn fahrenden Radfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer auf die Fahrbahn und zog sich noch nicht näher bekannte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich zur Beobachtung in eine Klinik verbracht.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell