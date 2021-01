Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw in der Grenzstraße aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Zwischen Mittwochabend gegen 17:15 Uhr und Donnerstagmorgen gegen 07:20 Uhr brachen bislang Unbekannte einen Pkw in Durlach auf.

Nach derzeitigen Kenntnissen entwendeten die Einbrecher auf einem Parkplatz in der Grenzstraße Ecke Brühlstraße Montagewerkzeug und Sanitärtechnik aus einem Pkw. Hierzu brachen sie zwei Türen des verschlossenen Fahrzeugs gewaltsam auf. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro.

Moritz Hipp, Pressestelle

