POL-KA: (KA) Karlsruhe - 51-Jähriger nach Angriff verletzt

Nach massiven Schlägen und Tritten durch einen bislang Unbekannten am Sonntagvormittag musste ein 51-Jähriger im Krankenhaus behandelt werden. Der Mann war gegen 11.15 Uhr mit einem Zeugen auf der Kriegsstraße in Höhe Adlerstraße unterwegs, als ihnen der Unbekannte entgegenkam. Unvermittelt versetzte er dem 51-Jährigen zwei Faustschläge ins Gesicht. Der Geschädigte versuchte sich durch Flucht weiterer Angriffe zu entziehen, stürzte jedoch auf der Straße. Der Angreifer, der ihn verfolgt hatte, traktierte den am Boden liegenden 51-Jährigen weiter mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf. Anschließend ging er auf der Kriegsstraße davon. Der 51-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Der Angreifer wird als ca. 20 Jahre alt und ca. 180 cm groß beschrieben. Er hatte blonde Haare und einen Kinnbart. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon 0721/6663311 in Verdingung zu setzen.

