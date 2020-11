Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Freitagnachmittag, um 15.50 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 3 von Wolfartsweier kommend in Fahrtrichtung Ettlingen ein Unfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Mountainbike auf der Fahrbahn der B3 von Wolfartsweier in Richtung Ettlingen. Er wollte nach links in einen Waldweg abbiegen und gab hierzu auch ein Handzeichen. Dann scherte er gleichzeitig zum Abbiegen in Richtung der Fahrbahnmitte aus. Dort erfasste ihn die nachfahrende 65-jährige Fahrerin eines VW Golf.

Der Radfahrer wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dank des von ihm getragenen Fahrradhelms nur leicht verletzt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin kam erst über 40 Meter nach der eigentlichen Unfallstelle zum Stillstand, sie wurde nicht verletzt.

Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

