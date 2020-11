Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 68-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Karlsruhe. Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer war kurz vor 11.00 Uhr auf der Tiefentalstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Straße des Roten Kreuzes abbiegen. Beim Abbiegen erkannte er, durch die Sonne geblendet, die auf dem Radweg in Richtung Zündhüttle fahrende 68-Jährige nicht und stieß mit ihr zusammen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die Frau in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4500 Euro geschätzt.

