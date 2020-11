Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebstahl im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt am Donnerstag gegen 03:20 Uhr in der Karlsruher Theodor-Rehbock-Straße mehrere Elektrogeräte im Fahrzeuginneren eines 47-jährigen Mannes fest. Da der Kontrollierte keine plausible Erklärung für die Herkunft der Gegenstände im Wert von etwa 5000 - 7000 Euro liefern konnte, ist aktuell von einem Diebstahl auszugehen. Die Elektrogeräte wurden beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen sind aktuell noch am Laufen.

