POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Mehrparteienhaus

Am Montagmorgen brachen bislang noch unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Scheffelstraße ein und entwendeten diverse elektronische Geräte.

Zwischen 9.45 Uhr und 10.30 Uhr gelangten die Täter durch die Hauseingangstür und verschafften sich anschließend gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im ersten Stock. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke sowie Kommoden und verließen mitsamt den Elektronikgeräten bislang unerkannt die Wohnung.

Der entstandene Einbruchsschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Wer sachdienliche Hinweise dazu geben kann, soll sich bitte mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666 3611 in Verbindung setzen.

