Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Im Rucksack eines 17-Jährigen Rauschgift gefunden

Karlsruhe (ots)

Einen 17-Jährigen konnte die Polizei am Mittwochabend vorläufig festnehmen. Eine Streife wurde zunächst in die Rheinhafenstraße entsandt, da dort Graffiti-Sprayer gemeldet worden waren. Am Einsatzort kamen den Beamten der 17-Jährige und ein 19-Jähriger entgegen. Der 17-Jährige, der einen Rucksack dabeihatte, ergriff sofort die Flucht. Im Rahmen der Fahndung konnte der junge Mann ohne Rucksack angetroffen werden. Da von ihm massiver Cannabisgeruch ausging wurde das angrenzende Gebüsch durchsucht. Hier konnte der Rucksack aufgefunden werden. Im Rucksack fanden die Beamten ca. 200 Gramm Cannabis in mehreren fertig portionierten Päckchen. Die Durchsuchung des 17-Jährigen förderte zwei Mobiltelefone und Bargeld zu Tage. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche den Eltern überstellt.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell