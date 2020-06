Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Waldbronn - Salzsäure in Produktionsbetrieb ausgelaufen

Karlsruhe-Busenbach (ots)

Im Galvanikbereich eines Produktionsbetriebs im Industriebgebiet von Waldbronn-Busenbach ist am Dienstagmorgen kurz nach 08.00 Uhr ein Fass mit Salzsäure ausgelaufen. Insgesamt 25 Beschäftigte wurden von den hinzugerufenen Rettungsdiensten näher auf ihren Gesundheitszustand begutachtet. Schließlich mussten davon acht Personen mit leichten Verletzungen wie beispielsweise Atemwegsreizungen vorsichtshalber zur weiteren Untersuchung in Kliniken gebracht werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung ergab sich durch den Säureaustritt nicht. Insgesamt waren etwa 100 Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten im Einsatz. Derzeit dauern weitere Maßnahmen noch an und werden sich noch einige Zeit hinziehen.

Offenbar ist ein mit 500 Liter Salzsäure gefülltes Fass beschädigt worden, worauf sich der Gefahrstoff auf den Hallenboden ergoss. Wie es genau zu dem Schadenseintritt kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen des Fachdienstes Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Es wurde auch ein Vertreter des Umweltamtes hinzugezogen.

Die Firma mit rund 100 Mitarbeitern wurde komplett evakuiert und in angrenzenden Örtlichkeiten untergebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell