Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Einbruch in Imbiss

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschafft sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zutritt in einen Imbiss in der Gochsheimer Straße in Flehingen.

Der Eindringling gelangte vermutlich über einen nicht abgeschlossenen Seiteneingang in den Schnellimbiss. Zielstrebig ging der Dieb hinter den Verkaufstresen und nahm aus der dortigen Registrierkasse Bargeld im unteren dreistelligen Bereich an sich.

Der Polizeiposten Oberderdingen ist nun auf der Suche nach Zeugen, die in der Nacht zum Montag im Bereich der Gochsheimer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 07045 561 zu melden.

