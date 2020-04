Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Diebe haben es auf Socken abgesehen

Karlsruhe (ots)

Ein Diebespärchen hat am Mittwoch in einem Einkaufsmarkt in Bretten Socken im Wert von fast 35 Euro entwendet. Durch den Ladendetektiv wurde gegen 19.15 Uhr beobachtet, wie ein 58-jähriger Mann mehrere Packungen Socken aus dem Verkaufsregal nahm und die Preisschilder abriss. Seine 44-jährige Komplizin warf diese anschließend unter das Verkaufsregal und steckte die Socken in eine mitgeführte Tasche. Das Duo bezahlte seinen restlichen Einkauf und passierte den Kassenbereich ohne die Socken zu bezahlen. Durch den Ladendetektiv wurden angesprochen und gebeten den Detektiv ins Büro zu begleiten. Daraufhin flüchtete die 44-Jährige auf die Kundentoilette und entsorgte die Socken in einem Mülleimer. Aufgrund des aggressiven Verhaltens des Pärchens drohte der Ladendetektiv mit dem Hinzurufen der Polizei. Hierauf ergriffen beide schlagartig die Flucht. Das Duo konnte kurze Zeit später ermittelt werden und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell